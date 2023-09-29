В самом городе всю ночь работала ПВО, но попадание все же есть.

В ночь на 29 сентября в Курской области произошла атака дрон. Несмотря на заявления россиян о том, что "работает ПВО", есть попадания.

Как сообщает "Осторожно, новости", БПЛА сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района.

"Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница. На месте спасатели уничтожают пожар", - пишет канал.

Зато местные паблики публикуют видео из Курска. На кадрах слышны звуки взрывов. На одном из кадров виден момент попадания взрывчатки в подстанцию и вспышка.

Между тем, россияне заявляют, что ПВО ночью уничтожила "11 украинских БПЛА", из них один над территорией Калужской области и 10 - над Курской. О попадании не вспоминают.

Взрывы в Курске - актуальные новости

В приграничной Курской области регулярно происходят взрывы. 24 сентября, в день Курска, сообщалось о "прилетах" по здания Федеральной службы безопасности и нефтеперерабатывающему заводу. Позже россияне начали писать об ударе по аэродрому "Халино".

Утром местные власти снова заявила об атаке дронов, сообщалось о повреждении частных домов и крыши административного здания.

Источники LIGA.net в украинской разведке заявили, что под ударом оказалось здание МВД.

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