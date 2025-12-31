1 января свет будут выключать по всей Украине: когда будут действовать графики в четверг

Отключения света продолжатся, но теперь затронут всю Украину.

В четверг, 1 января 2026 года, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать по всей Украине, а не в "большинстве областей", как это было в течение последних дней. Ограничения коснутся также и промышленных потребителей, сообщает "Укрэнерго" в Telegram.

Причина – последствия продолжающихся российских массированных атак по энергетической инфраструктуре Украины. "Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в публикации.

