Ранее российские власти отправили под арест троих защитников политика Алексея Навального.

Правительство РФ предложило лишать российских адвокатов статуса в случае их отъезда за границу. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на Федеральную палату адвокатов, соответствующая поправка готовится в закон "Об адвокатуре".

Новую норме предлагается применять в случаях, если адвокаты без уважительной причины не появлялись в РФ более года или решили постоянно проживать в другой стране.

Адвокатское сообщество предполагает, что норму будут использовать для давления на адвокатов, которые из-за рубежа продолжают работать в российской юрисдикции.

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На сайте Legal Petition уже появилось обращение, в котором авторы заявили о волне преследований адвокатов по политическим причинам. Авторы петиции предлагают своим коллегам объявить забастовку и отказаться от участия во всех видах судопроизводства с 25 по 28 октября 2023 года.

Аресты адвокатов в РФ

Ранее российские власти отправили под арест троих защитников политика Алексея Навального. Арестованы Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин. Еще один адвокат политика – Александр Федулов – по информации СМИ, перестал выходить на связь.

Сам Навальный приговорен к 19 годам колонии по 6 статьям. В прошлом месяце стало известно, что его переводят в тюрьму с более строгим режимом содержания.

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