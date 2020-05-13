Позволит контролировать голоса за "обнуление": Путин предлагает голосование по почте

Документ готовы внести на рассмотрение Думы в ближайшие дни.

Администрации президента России Владимира Путина подготовила законопроект, который позволяет гражданам голосовать на выборах различных уровней дистанционно, в том числе по почте.

Об этом сообщают журналисты издания Проект.

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Документ готовы внести на рассмотрение Думы в ближайшие дни. Закон позволит Центризбиркому вводить механизм голосования в условиях карантина «для охраны здоровья граждан».

Среди механизмов: голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков. Кроме того, закон может разрешить голосование досрочно на выборах Думы и президента.

С другой стороны, утверждают источники журналистов в «Единой России», такая форма голосования в целом выгодна власти. Она может позволить лучше контролировать результат.

Новые формы голосования также понадобятся во время общероссийского голосования по Конституции, предусматривающее «обнуление» президентских сроков Владимира Путина.

Как сообщал УНИАН, в России могут начать штрафовать граждан за оскорбления в сети интернет.