Россиян могут начать штрафовать за оскорбления в интернете: ранее идею поддержал Путин

Оскорбления в интернете планируют признать публичными и предусмотреть за это многотысячные штрафы.

В России могут начать штрафовать граждан за оскорбления в сети интернет.

Как сообщает "Настоящее время", соответствующий законопроект, который приравнивает к публичным оскорбления в интернете, внесен в Госдуму депутатами из провластной "Единой России".

Документом предлагается считать оскорбление публичным не только в средствах массовой информации, но и в "информационно-телекоммуникационных сетях", включая интернет. За такое нарушение граждан будут штрафовать на 5-100 тысяч рублей, должностных лиц – на 50-10 тысяч, юридических лиц – на 200-700 тысяч рублей.

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Авторы законопроекта предлагают изменить понятие оскорбления, добавив к его нынешнему определению ("унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме") слова "или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность". Также предлагается увеличить штрафы за оскорбление в 1,5-2 раза: от 5 до 10 тысяч рублей для частных лиц, от 50 до 100 тысяч для должностных лиц и от 200 до 700 тысяч для юридических лиц.

Также чиновников, оскорбивших граждан, согласно законопроекту, ждут штрафы от 50 до 100 тысяч рублей и лишение права занимать государственные должности на срок до одного года. За повторное нарушение – штраф 100-150 тысяч рублей.

Как сообщал УНИАН, ранее президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбления.