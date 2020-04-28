Проклинающему российскому священнику запретили проповедовать
Основателю Среднеуральского женского монастыря отцу Сергию запретили проповедовать после того, как он «проклял» тех, кто закрывает храмы во время эпидемии.
В проповеди 24 апреля Сергий назвал коронавирус несуществующим и призвал «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку», сообщают российские СМИ.
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По его мнению, жителей России «беззаконно сажают на самоизоляцию» и хотят поместить в «электронный лагерь сатаны».
Как сказано в сообщении Екатеринбургской епархии, слова Сергия не отражают позиций епархии.
«Поскольку неоднократные вразумления» о качестве и содержании проповедей священнослужитель проигнорировал, епархия лишила его права проповедовать и публично высказываться.
Как сообщал ранее УНИАН, настоятель Среднеуральского женского монастыря РПЦ, что в Свердловской области, Николай Романов (отец Сергий) проклял тех, кто из-за карантина призывает не ходить в храм и закрывает их.
Николай Романов или отец Сергий является духовником известных людей в России. К примеру, в прошлом году к нему не раз ездила "экс-прокурор" Крыма Наталья Поклонская.