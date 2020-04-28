Проклинающему российскому священнику запретили проповедовать

Основателю Среднеуральского женского монастыря отцу Сергию запретили проповедовать после того, как он «проклял» тех, кто закрывает храмы во время эпидемии.

Основателю Среднеуральского женского монастыря отцу Сергию запретили проповедовать после того, как он «проклял» тех, кто закрывает храмы во время эпидемии.

В проповеди 24 апреля Сергий назвал коронавирус несуществующим и призвал «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку», сообщают российские СМИ.

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По его мнению, жителей России «беззаконно сажают на самоизоляцию» и хотят поместить в «электронный лагерь сатаны».

Как сказано в сообщении Екатеринбургской епархии, слова Сергия не отражают позиций епархии.

«Поскольку неоднократные вразумления» о качестве и содержании проповедей священнослужитель проигнорировал, епархия лишила его права проповедовать и публично высказываться.

Как сообщал ранее УНИАН, настоятель Среднеуральского женского монастыря РПЦ, что в Свердловской области, Николай Романов (отец Сергий) проклял тех, кто из-за карантина призывает не ходить в храм и закрывает их.

Николай Романов или отец Сергий является духовником известных людей в России. К примеру, в прошлом году к нему не раз ездила "экс-прокурор" Крыма Наталья Поклонская.