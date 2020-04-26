Священник РПЦ "проклял" тех, кто призывает закрывать храмы из-за коронавируса (видео)
Настоятель Среднеуральского женского монастыря РПЦ, что в Свердловской области, Николай Романов (отец Сергий) проклял тех, кто из-за карантина призывает не ходить в храм и закрывает их.
Во время проповеди Николай Романов назвал эпидемию несуществующей, а также призвал выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии и сажать картошку, пока не начался голод, пишет Znak.com.
Священник РПЦ считает, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", а "мирскую больницу ставят выше церкви, которая исцеляет все болезни".
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"Богоборческие власти вместе с предтечей Антихриста, закрывает храмы, прикрываясь псевдопандемией", - сказал он в своей речи.
Отец предложил страдающих "старческим маразмом, пандемией и духовной проказой" выселить в республику Биробеджан, или на остров Мартиника, или на остров Спинелонга.
"Тот, кто посягает на закрытие храмов, пусть будет проклят он и весь его род!", - сказал Сергий.
Отмечается, что Николай Романов или отец Сергий является духовником известных людей в России. К примеру, в прошлом году к нему не раз ездила "экс-прокурор" Крыма Наталья Поклонская.
Напомним, ранее отец Сергий провел обряд изгнания "компютерного беса и князя тьмы Эйфона".