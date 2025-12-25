Зачем россияне зашли в Грабовское на Сумщине: эксперт назвал две возможные причины

Нарожный не считает, что враг зашел в село ради контроля над какой-то дорогой.

На днях российские оккупационные войска зашли в приграничное село Грабовское Сумской области. На это есть две возможные причины, считает военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.

В комментарии "Суспільному" он отметил, что стратегического значения этот населенный пункт, как и соседнее Рясное, не имеет. Эксперт также не считает, что враг зашел в село ради контроля над какой-то дорогой.

Говоря о значении Грабовского как господствующей высоты, Нарожный сказал, что это могло бы объяснить действия РФ в 2014 году. Однако сейчас ситуация изменилась – все контролируют дроны. Даже при неблагоприятных погодных условиях господствующая высота не обеспечивает дополнительных возможностей для контроля местности.

По его мнению, есть две вероятных причины, почему враг зашел в пограничное Грабовское. Одна из них – психологическое воздействие на население Сумщины.

"Единственная версия, которую я вижу, – это пропагандистская акция и запугивание жителей приграничья Сумщины. Теоретически в Грабовском может накапливаться враг, чтобы идти куда-то дальше. Но куда дальше – на Краснополье – смысла в этом немного", – пояснил эксперт.

И все же, более вероятным сценарием могут быть отвлекающие действия, считает Павел Нарожный:

"Зайти в Грабовское, создать активность, чтобы туда отвлеклись наши войска и перебросили силы с другого участка – это более реалистичный сценарий".

Ситуация в Грабовском

Напомним, 20 декабря СМИ сообщили, что российские оккупанты зашли в Грабовское Сумской области. Оттуда вывезли десятки гражданских жителей. Впоследствии эту информацию подтвердили официально.

23 декабря аналитический проект DeepState информировал, что Грабовское перешло под контроль оккупантов. Однако официального подтверждения этой информации тогда не было.

25 декабря представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что оккупанты, которые зашли в это село, пытаются атаковать и продвигаться вглубь Украины, но это им не удается. По его словам, россияне также сохраняют определенную активность на отдельных участках границы в пределах Хотинской и Юнаковской общин Сумской области.

