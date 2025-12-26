'Фронты буквально забиты': 'Флеш' рассказал, как оккупанты противодействуют дронам на передовой

По словам специалиста, этот подход, к сожалению, "на 100% правильный".

Пилоты одного из украинских подразделений уничтожили на передовой средство радиоэлектронной борьбы оккупантов (РЭБ) "Силок" ("Штора").

Об этом в своем Телеграм-канале рассказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он отметил, что цель была хорошо спрятана.

"У него несколько логопериодических длинных антенн, которые сложно спрятать. Хочу еще раз заметить, что российский фронтовой РЭБ идет путем подавления видеоканалов ФПВ, а не каналов управления", – акцентировал специалист.

Он добавил, что этот подход, к сожалению, "на 100% правильный".

"Все фронты буквально забиты их "Шторами"", – резюмировал "Флеш".

РЭБ "Штора"

В ноябре Сергей Бескрестнов сообщал, что на фронте было зафиксировано появление российских средств радиоэлектронной борьбы типа "Штора". Они работают в видеодиапазоне FPV 6,2-7,2 ГГц.

Специалист объяснял, что такой подход позволял врагу подавлять сигналы управления и видеосвязи FPV-дронов. Он отмечал, что украинские защитники перед этим начали использовать дроны в расширенных частотных диапазонах для обхода российских помех.

"Мы можем скрывать любые решения и разработки, но как только они попадают к противнику в виде трофея – информация мгновенно распространяется, и они начинают создавать собственные аналоги или средства противодействия", – писал тогда эксперт.

