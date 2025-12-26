26 декабря принято дарить подарки и молиться Богородице.

26 декабря - интересная дата для всего женского пола. Праздник сегодня, который отмечается у христиан, затрагивает всех женщин. Международное торжество посвящено дарению подарков, а народные верования призывают к заботе о детях.

Какой сегодня праздник в Украине

Несколько наших именитых соотечественников родились 26 декабря писатель Николай Аркас, поэт Евгений Плужник, архитектор Юрий Асеев и военнослужащие ВСУ, Герои Украины Святослав Горбенко и Юрий Содоль.

Ни один праздник сегодня в Украине не отмечается, так что для нас это обычная пятница. Однако некоторые украинцы еще продолжат праздновать Рождество.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится добрая инициатива - Международный день подарков. Лучший способ отметить его - просто так, без повода вручить презент друзьям или знакомым, чтобы порадовать их и подарить чудо.

Есть также и другие значимые всемирные праздники сегодня - День писем благодарности, День карамельной трости, День жалобщиков, День крупье, День афроамериканской культуры.

А еще в сегодняшнюю дату родились такие всемирно известные знаменитости, как поэт Томас Грей, математик Чарльз Беббидж, писатель Генри Миллер, актер и музыкант Джаред Лето.

Какой сегодня праздник церковный

Раньше по старому стилю верующие чтили в этот день нескольких христианских мучеников - Евгения, Ореста, Мардария, Евстратия и других. После перехода на новоцерковным календарь праздник 26 декабря это Собор Пресвятой Богородицы. Деве Марии молятся о семейном благополучии, достатке и здоровье детей.

Какой сегодня праздник народный

Многовековые наблюдения наших предков трансформировались в приметы:

какая погода сегодня, таким будет январь;

если похолодало, то весна будет поздней и холодной;

синицы весело щебечут - к оттепели;

сороки роются в траве - к теплому Новому году.

Из-за того, какой сегодня церковный праздник, день считается очень удачным для женского пола. В давние времена 24 декабря было принято молиться Богородице, чествовать женщин, особенно рожениц и повитух. Им дарили пироги и вареники в благодарность за рождение ребенка.

В этот день есть необычный ритуал на благополучие ребенка - принято стричь грудных младенцев. Украинцы верили, что это оздоровит малыша.

Что нельзя делать сегодня

Помимо счастливых обычаев для женщин есть и несколько запретов: им не стоит тяжело работать, носить грязную одежду и есть из посуды с трещинами. А мужчинам запрещено отказывать в просьбах беременным. Также сегодня праздник неудачный для рыбалки.

