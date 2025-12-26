Харьков накроет зимнее ненастье: объявлен І уровень опасности (инфографика)

Сегодня будет сильный ветер, метель и гололедица.

В Харькове на пятницу, 26 декабря, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для жителей Харьковской области.

"26 декабря по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 - 20 м/с, метель, на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

Они призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными. Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове ухудшается - прогноз

По данным синоптиков, из-за прохождения активных атмосферных фронтов с 26 по 29 декабря в Харьковской области прогнозируется ухудшение погоды.

В эти дни ожидается снег, местами значительный. Метель, ветер западного направления 9-14 м/с, а 26 декабря порывы 15-20 м/с. На дорогах образуется гололедица. Также ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, местами до 15 см. Температура воздуха ночью будет падать до -3°...-8°, а днем будет -1°...-6°.

"Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают синоптики.

