Астрологи предупреждают о росте негативного влияния в 2026 году и советуют внимательнее относиться к собственной энергии в зависимости от даты рождения.

Тончайшие формы негативной энергии - зависти, психологические влияния или "злые глаза" - могут стать более заметными в 2026 году, предупреждают астрологи. По словам ведического эксперта Нирая Джханкера, в этом году важно лучше понимать собственную энергетическую структуру, чтобы защищать свой эмоциональный баланс и внутреннее спокойствие, пишет Times of India.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

2026-й будет обозначен значительными планетарными переходами и эмоциональными перезапусками, что может обострить чувствительность к внешним воздействиям. Основной совет астролога - повышенная осознанность собственной энергии и защитные практики: установление границ, медитации, ежедневные ритуалы, проводы времени на природе и работа с намерениями.

Прогноз по дате рождения

Астролог выделил 9 групп по датам рождения, каждая из которых будет иметь собственные вызовы:

Активация лидерства (1, 10, 19, 28): Ваша уверенность может привлечь завистливые взгляды - делитесь достижениями осторожно.

Эмоциональные эмпаты (2, 11, 20, 29): Вы можете подсознательно впитывать чужие негативные эмоции - слушайте интуицию.

Расширение публичного образа (3, 12, 21, 30): С ростом видимости могут появиться пассивно-агрессивные реакции окружения.

Индивидуалисты (4, 13, 22, 31): Новые инициативы могут встретить сопротивление - полезны очищающие практики, как солевые ванны или лимон для очищения.

Коммуникация и обаяние (5, 14, 23): Препятствия могут появляться даже в цифровых диалогах - берегите свою энергию.

Любовь и взаимоотношения (6, 15, 24): Возможна ревность в романтических отношениях - оберег из розового кварца может помочь сохранить гармонию.

Духовные люди (7, 16, 25): После социальных событий может ощущаться тяжесть - медитации и покой в природе будут полезны.

Стабильность и напряжение (8, 17, 26): Энергия может привлекать скрытую враждебность - важно настаивать на своих границах.

Страстные и эмоциональные (9, 18, 27): Марсианская энергия может провоцировать конфликты - сохраняйте спокойствие и работайте с эмоциями.

По прогнозу астролога, 2026 год потребует повышенного внимания к собственной энергии и механизмам ее защиты. Осознанность и ритуалы ежедневного восстановления станут ключом к спокойной и гармоничной жизни.

