Зеленский может встретиться с Трампом уже на этой неделе: Kyiv Post назвал вероятную дату

Президент Украины готовится к срочному визиту во Флориду. Цель поездки – прямые переговоры с командой Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

В ближайшие дни ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского во Флориду для важнейших переговоров в Мар-а-Лаго – вероятном месте встречи с руководством США.

По словам дипломатического источника Kyiv Post, визит может состояться уже 28 декабря, "если все пойдет по плану". Ранее украинский лидер подробно рассказал о телефонном разговоре, который состоялся в Рождество с посланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Он описал дискуссию как глубокое погружение в "форматы, встречи и сроки", необходимые для прекращения кровопролития. "У нас есть новые идеи", – заявил Зеленский, сигнализируя об отказе от туманных банальностей, пока Белый дом устанавливает дедлайны до конца года. "Некоторые документы уже подготовлены. Как я вижу, они почти готовы. А некоторые документы готовы полностью", – подчеркнул он.

Высокопоставленный западный чиновник, участвующий в координации между США и Европой, сообщил СМИ, что текущее настроение можно описать как "осторожную интригу". Это происходит после недавних встреч высокого уровня в Майами и Флориде, связанных с мирной инициативой администрации Трампа.

"Уровень конкретики выше, чем мы видели раньше, – сказал чиновник на условиях анонимности. Но самые сложные части – гарантии безопасности, принуждение к исполнению и юридические обязательства России – все еще далеки от разрешения". – отметил он.

Стратегия очевидна: Украина играет на опережение скептицизма в духе "Америка прежде всего", предлагая готовое решение. Оно призвано согласовать интересы безопасности Вашингтона с путем к прекращению войны, которая истощает западную казну.

Журналисты сообщают, что Рождественское "наступление Украины" посылает четкий сигнал: Киев больше не ждет мирных планов из Вашингтона или Брюсселя. Вместо этого он пишет свой собственный, доставляя готовую к подписанию дорожную карту напрямую администрации Трампа.

Последние встречи Зеленского с Трампом - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины на встрече с Трампом в августе допустил "пропорциональный обмен" территориями. Он во время переговоров не отверг обмен территориями, но указал на сложности в этом вопросе.

Кроме того, мы также рассказывали о последующей встрече президентов Украины и США, которая принесла Зеленскому хорошие новости. Отношения между лидерами тогда якобы, несомненно, улучшились.

