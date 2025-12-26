Как регулярное употребление яиц влияет на уровень сахара в крови: эксперты дали ответ

Яйца могут обеспечить организм стабильным уровнем энергии в течение длительного времени.

Яйца являются ценной составляющей сбалансированного питания, поскольку содержат много питательных веществ и мало сахара и углеводов. Они не вызывают скачков уровня сахара в крови и могут быть частью рациона питания диабетиков, пишет Verywell health.

В яйцах содержится низкое содержание углеводов, большую часть их макроэлементов составляют белки и жиры. Именно поэтому после их употребления, как пишет NASM, не происходит резкого повышения уровня сахара в крови, что может привести к энергетическому спаду позже.

Издание отмечает, что яичный желток содержит все витамины, кроме витамина С. По этой причине, как сообщает MDPI, употребление двух яиц в день может удовлетворить от 10% до 30% суточной потребности в витаминах. Кроме этого, в яйцах есть и омега-3 жирные кислоты.

В материале говорится, что все, что человек ест или пьет, в конце концов превращается в глюкозу и используется как основной источник энергии для организма. Однако больше употребления глюкозы не означает, что появится больше энергии.

Добавляется, что продукты с низким содержанием простых углеводов и сахаров можно употреблять без резкого повышения уровня глюкозы в крови после еды. Яйца как раз относятся к этой категории и могут обеспечить организм стабильным уровнем энергии в течение длительного времени.

Например, продукты с высоким содержанием углеводов или сахара, такие как макароны и конфеты, вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови. Однако он быстро спадает, забирая с собой вашу энергию.

Издание поделилось, что результаты исследования относительно того, сколько яиц стоит добавлять в рацион, противоречивы. Однако большинство исследований приходят к выводу, что яйца являются хорошим выбором для питания людей.

Как говорится в журнале Food&Function, было установлено, что яйца улучшают уровень глюкозы натощак, имея ограниченное или нулевое влияние на сердечно-сосудистый риск от жиров и липидов, которые они содержат.

Советы по приготовлению яиц

