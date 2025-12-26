Сможете ли вы найти слово 'синоптик' за 11 секунд: удивительная оптическая иллюзия

Слово может быть спрятано как по вертикали, так и по горизонтали.

Знали ли вы, что регулярное решение различных головоломок и оптических иллюзий – это не только весело, но и полезно?!

Такая активность способствует улучшению памяти, логического и критического мышления. Кроме того, тренируется внимательность к деталям и умение управлять собственным временем. УНИАН создал для вас новый интересный вызов, в котором ваша задача заключается в поиске спрятанного слова.

Мы подготовили коллаж с десятками хаотично расположенных букв. Где-то среди них мы спрятали слово "синоптик", и вы должны его найти.

Справиться с этим вызовом нужно очень быстро. Мы отвели всего 11 секунд на поиски.

Готовы показать, на что способны?

Прежде чем вы приступите к поискам, дадим вам небольшую подсказку: в этой головоломке слово может быть спрятано как по горизонтали, так и по вертикали.

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы не пропустить нужное слово.

Тик-так! Что ж, ваши 8 секунд, отведенные на поиск слова "синоптик", подошли к концу. Удалось ли вам его найти за такое короткое время? Если вы справились, у вас действительно очень острое зрение.

Если вам времени было мало, попробуйте вернуться к изображению и поискать слово еще раз – уже без ограничений во времени. У вас точно все получится, главное – не сдаваться.

Ответ:

