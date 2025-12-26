Какой чай способен снимать стресс: диетологи посоветовали полезный напиток

Из-за постоянного стресса человек может не только чувствовать боль в теле, но и страдать бессонницей или высоким артериальным давлением.

Если стресс вызван случайными пробками на дорогах или сроками на работе, это не страшно. Но когда это состояние становится нормой, оно может перерасти в хроническую тревожность, пишет Eating Well.

По данным Американской психиатрической ассоциации, 43% респондентов сообщили, что в 2024 году испытывали больше тревоги, чем в предыдущем году. Поэтому такой стресс испытывает много людей.

Издание отмечает, что если человек находится постоянно в стрессе, это может негативно сказаться на его организме. В частности, он может испытывать головную боль или боль в теле. Кроме этого, такие люди чаще страдают бессонницей и имеют высокое артериальное давление.

Добавляется, что по данным Национального института психического здоровья, со временем хронический стресс и тревожность могут даже ослабить вашу иммунную систему и ухудшить здоровье сердца.

Тем не менее, как говорится в статье, к счастью, существуют природные средства, которые могут помочь, например, успокаивающая чашка ромашкового чая. На протяжении веков этот травяной чай использовался как полностью натуральное средство с целью избавления тревоги и снятия стресса.

Современная наука доказывает, что ромашковый чай имеет доказанные успокаивающие свойства. Более того, этот напиток облегчает депрессию, которая часто сопровождает стресс и тревогу.

Также если при стрессе у человека возникают проблемы с пищеварением, ромашковый чай способен помочь успокоить желудок.

Как показали результаты исследования в области клинического питания, этот напиток настолько мощный, что 9 из 10 клинических испытаний подтвердили, что эта трава может эффективно бороться с тревогой.

Хотя еще нужно провести дополнительные исследования, но предварительные результаты показали, что в ромашке богатое содержание антиоксидантов.

"Считается, что польза ромашки для борьбы со стрессом связана с её флавоноидным профилем, в частности с апигенином, который обладает седативным эффектом благодаря регулированию нейромедиаторов в мозге, связанных с возбуждением и расслаблением", - отметила диетолог Джена Брэддок.

Ещё одна диетолог Меме Инге поделилась, что сам ритуал приготовления чая и выделение времени для себя может снижать уровень стресса.

"Просто позволив себе приготовить чашку чая, даже если это всего лишь пятиминутный перерыв, вы можете помочь справиться с ежедневным стрессом, который возникает в вашем рабочем дне", - рассказала диетолог.

Также доказано, что ромашка улучшает качество сна, в частности помогает быстрее засыпать и уменьшает количество ночных пробуждений. Поэтому, если выпивать ромашковый чай вечером, он не принесет особого риска.

Однако если вы принимаете антикоагулянты или седативные препараты, издание советует обязательно проконсультироваться со своим врачом. Из-за незначительного количества ромашки в чае вряд ли могут возникать какие-то проблемы, однако ромашка может взаимодействовать с этими препаратами.

