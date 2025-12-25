Первое заседание рабочей группы по вопросам подготовки выборов пройдет 26 декабря, - Корниенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, что первое заседание будет состоять из двух больших блоков.

Первое заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по вопросу организации и проведения выборов во время военного положения состоится в пятницу, 26 декабря, сообщил Интерфакс-Украина глава рабочей группы, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

"Завтра в 13.00 запланировано первое онлайн заседание рабочей группы по вопросам подготовки выборов, референдумов во время военного положения и в послевоенный период. Сейчас в состав рабочей группы уже привлечено около 60 человек. Также возможно будут участвовать люди без статуса члена рабочей группы, но с возможностью участвовать", - рассказал он в четверг, 25 декабря.

Корниенко поделился, что в рабочей группе есть по два представителя от всех фракций и групп парламента, а также до 10 человек от ключевых общественных организаций и представители органов исполнительной власти и силовых структур.

"Уровень представительства разный - в основном это заместители руководителей профильных департаментов, от МИД, например, государственный секретарь. В группе 5 членов Центральной избирательной комиссии во главе с председателем. Есть представители секретариатов и ЦИК, и аппарата Верховной Рады для того, чтобы фиксировать техническую составляющую", - добавил первый вице-спикер парламента.

По его словам, первое заседание будет состоять из двух больших блоков.

"Первый блок - это организационный. Мы поговорим, как мы будем работать дальше. У меня есть идея, в частности, объединиться в тематические подгруппы и в них провести более профессиональные технические обсуждения, а потом на большой группе это все уже обсуждать, финализировать", - рассказал Корниенко.

По словам вице-спикера Верховной Рады, во время второго блока члены рабочей группы заслушают выступление Центральной избирательной комиссии.

"Члены ЦИК подготовят такую обзорную презентацию, где поднимут все те проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах... И дальше мы просто обменяемся мнениями относительно того, какие из этих проблем и как можно решать, куда надо двигаться... Ну да, примерно два часа мы поработаем", - сказал он.

По словам Корниенко, заседание рабочей группы будет транслироваться онлайн в социальных сетях и в Youtube.

Проведение выборов в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина должна как можно быстрее провести выборы президента после подписания мирного соглашения с Россией. По словам Зеленского, такое видение имеют партнеры Украины. В то же время, он отметил, что для проведения выборов нужна безопасность самого процесса. Президент Украины уточнил, что речь идет именно о выборах главы страны, так как на парламентские выборы наложены конституционные ограничения.

Также мы писали, что Центральная избирательная комиссия возобновила функционирование автоматизированной информационно-коммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" в части взаимодействия с избирателей. Когда в стране было введено военное положение с целью защиты целостности базы данных Реестра, комиссия постановлением от 24 февраля 2022 года временно прекращала ведение Реестра. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что обновление реестра избирателей является одним из базовых условий проведения любых выборов .

