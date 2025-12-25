Православный праздник сегодня в народе называют Бабий день.

26 декабря по новому церковному календарю в Украине православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают Пресвятую Деву Марию и близких к Ней святых. Об обычаях, приметах, запретах даты, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в материале далее.

Церковный праздник сегодня согласно новому стилю

26 декабря в православной церкви Украины - Собор Пресвятой Богородицы (по староцерковному календарю будут отмечать 8 января). В эту дату прославляют и благодарят Богоматерь, которая подарила миру Спасителя рода человеческого. Также в этот день вспоминают святых, которые были рядом с Девой Марией и участвовали в спасении Младенца.

Праздник официально установили в VII веке, но почитание Богородицы берет свое начало еще с IV века. Во всех храмах в эту дату совершаются торжественные богослужения - кроме Девы Марии, славят также Иосифа Обручника, мужа Богородицы, царя Давида, земного предка Иисуса Христа, а также святого Иакова, сына Иосифа от первого брака. Так как праздник объединяет память нескольких святых, то он получил название Собора.

Вспоминают в этот день и о событиях, произошедших сразу после Рождества Христова - тогда ангел явился Иосифу и предупредил об угрозе со стороны царя Ирода. Иосиф вместе с Иаковом сопровождали Пресвятую Богородицу и новорожденного Иисуса в Египет и таким образом спасли его.

Кого еще почитают сегодня:

священномученика Евфимия, епископа Сардийского;

преподобного Константина Синадского;

преподобного Эвареста Студита,

а также Виленско-Остробрамских икон Богородицы "Трех радостей" и "Милостивая".

Православный праздник сегодня согласно старому стилю

По юлианскому календарю в этот день православные верующие чтят память мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его историю.

С какими молитвами обращаются к Богородице, что сегодня нельзя делать

К Пресвятой Богородице обращаются с самыми разными молитвами - считается, что Пресвятая слышит каждого. У нее просят защиты от бед и невзгод, мира в семье и на земле, любви, исцеления и здоровья для детей и близких, а также благодарят за Ее покровительство и помощь.

В народе Собор Пресвятой Богородицы - это большой женский праздник, который прозвали Бабий день. В этот день чествуют всех мам, беременных женщин. По обычаю пекут пироги и караваи: часть нужно отнести в церковь, а часть раздать роженицам, врачам-акушерам, детям, родственникам и соседям. Также одна из важных традиций дня - первое пострижение ребенка, которому исполнился год.

Сегодня не одобряются сквернословие, ссоры, сплетни, зависть и месть. Нельзя лениться, а также отказывать в помощи, особенно беременным.

Народные приметы дня не советуют заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы не навлечь болезни и усталость на весь год. Согласно поверьям, в этот день не стоит выносить из дома мусор, хлам, разбитую или треснувшую посуду, а также выбрасывать ненужные вещи - это все к безденежью.

Приметы 26 декабря

По погоде 26 декабря судят, какой она будет в ближайшие дни, а также и весь будущий год:

сороки ходят по снегу - к потеплению;

день солнечный - январь будет ясным и морозным;

снег липнет к ладоням - погода смягчится;

вороны галдят - жди метель;

красный закат - к сильным морозам.

Среди самых интересных примет дня есть две: говорят, что если сегодня пригорит каша, то это к сильному снегопаду. Также по погоде 26 декабря и следующих 11 дней судили о том, каким будет каждый месяц нового года.

