Иногда USB-накопитель может годами лежать без дела.

Флешками, или USB-накопителями, люди пользуются даже сейчас, в эпоху стремительного развития технологий. Такие маленькие носители все равно оказываются нужны, но не всегда часто, поэтому иногда бывает так, что флешка годами лежит в ящике стола. Узнайте, как долго могут работать флеш-накопители и что будет, если ими не пользоваться.

Как долго данные хранятся на флешке без питания

Считается, что сам по себе USB-накопитель не может сломаться просто так, если годами им не пользоваться. Однако если произойдет утечка заряда или деградация ячеек памяти, информация на носителе сотрется или повредится. Физические поломки обычно связаны с износом разъема или контроллера, а не с долгой неиспользуемостью. Качественные флешки могут хранить информацию десятилетиями, а дешевые устройства, скорее всего, выйдут из строя через несколько месяцев.

Пользователи Reddit обсудили, что будет, если долго не использовать флешку и может ли с ней что-то случиться. Один из пользователей сказал, что память на устройстве работает, благодаря созданию заряда. Он со временем рассеивается, а то, сколько лет данные будут храниться на флешке без проблем, зависит от типа той самой памяти, а также от возраста накопителя и от его типа. Для того, чтобы снизить риски пропажи данных и поломки флешки, можно постоянно перезаписывать файлы на носитель - раз в 1-2 месяца.

При этом многие участники обсуждения заявили, что они пытались включить старую флешку, которой не пользовались годами, и посмотреть информацию на ней. Оказалось, что все устройства работают, даже спустя 5, 10 или 15 лет. Однако юзеры не рекомендуют рассчитывать на флешку, как на единственный носитель, важную информацию нужно обязательно копировать на облачные хранилища или другие карты памяти, потому что всегда есть риск, что флешка перестанет работать. Для того, чтобы не потерять важную информацию, рекомендуется периодически подключать устройство к компьютеру или ноутбуку, проверять все файлы и "освежать" заряд USB-накопителя.

