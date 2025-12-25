После Рождества Украину накроют снег и сильный ветер

После Рождества, 26 декабря, погода в Украине существенно изменится. Морозы ослабнут, температура повысится по всей стране, но натянет тучи, заснежит и усилится ветер. Только на крайнем западе страны погода будет без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -6°, днем +1°, снег.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -6°, днем 0°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +1°.
- В Ривне завтра пасмурно, ночью -6°, днем +1°, снег.
- В Тернополе 26 декабря ночью будет -6°, днем °, пасмурно, небольшой снег.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, снег, ночью -6°, днем 0°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -6°, днем 0°, снег.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью -6°, днем 0°, снег.
- В Виннице завтра будет -6°...0°, пасмурно, снег.
- В Житомире в пятницу ночью будет -6°, днем +1°, пасмурно, снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -6°...+1°, пасмурно, снег.
- В Черкассах сегодняа будет ночью -6°, днем 0°, пасмурно, снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем 0°, пасмурно, снег.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -6°...0°, снег.
- В Одессе 26 декабря - пасмурно, температура ночью -7°, днем +1°, снег.
- В Херсоне в пятницу ночью будет -6°, днем +1°, пасмурно, снег.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -6°, днем +1°, снег.
- В Запорожье температура ночью -7°, днем 0°, пасмурно, снег.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -6°, а днем +1°, пасмурно, снег.
- В Харькове - пасмурно, снег, температура ночью -6°, днем -2°.
- В Днепре температура ночью будет -6°, днем 0°, пасмурно, снег.
- В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -6°...+2°, снег.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, снег, температура ночью -7°, днем -4°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -7°, днем -4°, снег.
26 декабря - какой праздник, приметы погоды
26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы. По приметам, если этот день солнечный, то январь будет солнечным и морозным.