После Рождества Украину накроют снег и сильный ветер

После Рождества, 26 декабря, погода в Украине существенно изменится. Морозы ослабнут, температура повысится по всей стране, но натянет тучи, заснежит и усилится ветер. Только на крайнем западе страны погода будет без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -6°, днем +1°, снег.
  • Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -6°, днем 0°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +1°.
  • В Ривне завтра пасмурно, ночью -6°, днем +1°, снег.
  • В Тернополе 26 декабря ночью будет -6°, днем °, пасмурно, небольшой снег.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, снег, ночью -6°, днем 0°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -6°, днем 0°, снег.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью -6°, днем 0°, снег.
  • В Виннице завтра будет -6°...0°, пасмурно, снег.
  • В Житомире в пятницу ночью будет -6°, днем +1°, пасмурно, снег.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -6°...+1°, пасмурно, снег.
  • В Черкассах сегодняа будет ночью -6°, днем 0°, пасмурно, снег.
  • В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем 0°, пасмурно, снег.
  • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -6°...0°, снег.
  • В Одессе 26 декабря - пасмурно, температура ночью -7°, днем +1°, снег.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет -6°, днем +1°, пасмурно, снег.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -6°, днем +1°, снег.
  • В Запорожье температура ночью -7°, днем 0°, пасмурно, снег.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -6°, а днем +1°, пасмурно, снег.
  • В Харькове - пасмурно, снег, температура ночью -6°, днем -2°.
  • В Днепре температура ночью будет -6°, днем 0°, пасмурно, снег.
  • В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -6°...+2°, снег.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, снег, температура ночью -7°, днем -4°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -7°, днем -4°, снег.

26 декабря - какой праздник, приметы погоды

26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы. По приметам, если этот день солнечный, то январь будет солнечным и морозным.

