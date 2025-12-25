После Рождества Украину накроют снег и сильный ветер

Морозы ослабнут, но ветер усилит ощущение холода.

После Рождества, 26 декабря, погода в Украине существенно изменится. Морозы ослабнут, температура повысится по всей стране, но натянет тучи, заснежит и усилится ветер. Только на крайнем западе страны погода будет без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -6°, днем +1°, снег.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -6°, днем 0°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +1°.

В Ривне завтра пасмурно, ночью -6°, днем +1°, снег.

В Тернополе 26 декабря ночью будет -6°, днем °, пасмурно, небольшой снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, снег, ночью -6°, днем 0°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -6°, днем 0°, снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью -6°, днем 0°, снег.

В Виннице завтра будет -6°...0°, пасмурно, снег.

В Житомире в пятницу ночью будет -6°, днем +1°, пасмурно, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -6°...+1°, пасмурно, снег.

В Черкассах сегодняа будет ночью -6°, днем 0°, пасмурно, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем 0°, пасмурно, снег.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -6°...0°, снег.

В Одессе 26 декабря - пасмурно, температура ночью -7°, днем +1°, снег.

В Херсоне в пятницу ночью будет -6°, днем +1°, пасмурно, снег.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -6°, днем +1°, снег.

В Запорожье температура ночью -7°, днем 0°, пасмурно, снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -6°, а днем +1°, пасмурно, снег.

В Харькове - пасмурно, снег, температура ночью -6°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем 0°, пасмурно, снег.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -6°...+2°, снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, снег, температура ночью -7°, днем -4°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -7°, днем -4°, снег.

26 декабря - какой праздник, приметы погоды

26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы. По приметам, если этот день солнечный, то январь будет солнечным и морозным.

