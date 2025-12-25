Каланхоэ будет цвести буйным цветом: как ухаживать за этим популярным растением

Многие думают, что каланхоэ погибает после цветения, но это не так.

Многие любители цветов выращивают дома каланхоэ. Это растение хорошо растет на солнце, в хорошо дренируемой почве и при низкой влажности.

Издание The Spruce выяснило, как ухаживать за каланхоэ.

Это растение легко выращивать как на улице, так и в домашних условиях.

Освещение

Каланхоэ предпочитает хорошо освещенное место. При этом важно помнить, что слишком много прямого и интенсивного солнечного света во второй половине дня может привести к ожогам листьев, поэтому размещайте растение в месте с непрямым освещением.

Почва

Как и большинство суккулентов, каланхоэ потребует хорошо дренируемого грунта - застоявшаяся вода является большой проблемой для этого растения. Многие любители используют смесь для кактусов, а другие могут смешивать песок или перлит со обычным грунтом для комнатных растений.

В этом случае вознкает вопрос: "Какие горшки любит каланхоэ?". Желательно использовать глиняный горшок, потому что он помогает впитывать излишки влаги.

Вода

Каланхоэ устойчив к засухе, но будет лучше расти, если получит регулярное и постепенное увлажнение, особенно в период вегетации. Тем не менее, растение нужно поливать только раз в несколько недель, даже весной и летом.

Как только верхний слой почвы высохнет на несколько сантиметров, следует полить растение. Постепенно увлажняя почву, вы не рискуете переувлажнить корни. Осенью и зимой сократите полив. Если будет слишком много воды, то листья начнут вянуть.

Температура и влажность

Каланхоэ обычно предпочитает температуру от 18,3°C до 23,9°C. Убедитесь, что на растение не попадает слишком интенсивный прямой солнечный свет. Если вы выносите растение на улицу, то его следует занести в помещение до того, как температура опустится ниже 4,5°C.

Удобрения

Большинство видов каланхоэ не требуют без регулярного удобрения.

Как обрезать каланхоэ, чтобы цвело

Помимо удаления мертвых стеблей и опавших листьев, растение не требует никакой другой обрезки.

Размножение

Растение легко размножается отростками. Обычно их можно удалить, когда основное растение вступает в период покоя зимой. Отростки отпадают естественным путем, или их можно удалить самостоятельно, если они готовы отделиться. Положите черенки на поверхность хорошо дренированного и влажного грунта, где они начнут укореняться.

Посадка и пересадка

Как правило, пересадка необходима только в том случае, если отвалившиеся отростки начали укореняться в горшке материнского растения. Их следует удалить и выбросить или пересадить в другой контейнер с хорошим дренажем.

Если корни выходят из дна и/или растение стало настолько большим, что горшок его не выдерживает, то найдите похожий горшок на один размер больше. Подготовьте хорошо дренируемую почву и аккуратно пересадите растение.

Как помочь каланхоэ пережить зиму

На зиму занесите ккаланхоэ в помещение, если только вы не живете в теплом регионе, где оно хорошо переносит холода. Растение не переносит температуры ниже 4°C. Если вы переносите растение в помещение, не ставьте его слишком близко к обогревателю. Прямое тепло может повредить листья и высушить растение быстрее, чем оно сможет это выдержать.

Вредители и болезни

Мучнистые червецы и тля могут быть проблемой для каланхоэ, особенно когда они выращиваются в помещении среди других комнатных растений. В то де время растение не подвержено каким-либо болезням.

Что делать, чтобы каланхоэ цвело

Растения будет цвести в подходящих условиях, особенно когда получают достаточно солнечного света.

При этом цветение зависят от вида каланхоэ: некоторые растения цветут весной, некоторые - зимой, а некоторые - круглый год, особенно на открытом воздухе.

Чтобы стимулировать более обильное цветение, убедитесь, что каланхоэ получает достаточно света и не испытывают дефицита питательных веществ.

Нужно ли обрезать каланхоэ после цветения

Растение не требуют какого-либо особого ухода после цветения. Обрежьте отцветшие стебли и продолжайте ухаживать за растением, как и раньше. Стоит отметить, что обрезка стимулирует рост новых соцветий.

