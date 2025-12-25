Каланхоэ будет цвести буйным цветом: как ухаживать за этим популярным растением

Многие любители цветов выращивают дома каланхоэ. Это растение хорошо растет на солнце, в хорошо дренируемой почве и при низкой влажности.
Издание The Spruce выяснило, как ухаживать за каланхоэ.
Это растение легко выращивать как на улице, так и в домашних условиях.
Освещение
Каланхоэ предпочитает хорошо освещенное место. При этом важно помнить, что слишком много прямого и интенсивного солнечного света во второй половине дня может привести к ожогам листьев, поэтому размещайте растение в месте с непрямым освещением.
Почва
Как и большинство суккулентов, каланхоэ потребует хорошо дренируемого грунта - застоявшаяся вода является большой проблемой для этого растения. Многие любители используют смесь для кактусов, а другие могут смешивать песок или перлит со обычным грунтом для комнатных растений.
В этом случае вознкает вопрос: "Какие горшки любит каланхоэ?". Желательно использовать глиняный горшок, потому что он помогает впитывать излишки влаги.
Вода
Каланхоэ устойчив к засухе, но будет лучше расти, если получит регулярное и постепенное увлажнение, особенно в период вегетации. Тем не менее, растение нужно поливать только раз в несколько недель, даже весной и летом.
Как только верхний слой почвы высохнет на несколько сантиметров, следует полить растение. Постепенно увлажняя почву, вы не рискуете переувлажнить корни. Осенью и зимой сократите полив. Если будет слишком много воды, то листья начнут вянуть.
Температура и влажность
Каланхоэ обычно предпочитает температуру от 18,3°C до 23,9°C. Убедитесь, что на растение не попадает слишком интенсивный прямой солнечный свет. Если вы выносите растение на улицу, то его следует занести в помещение до того, как температура опустится ниже 4,5°C.
Удобрения
Большинство видов каланхоэ не требуют без регулярного удобрения.
Как обрезать каланхоэ, чтобы цвело
Помимо удаления мертвых стеблей и опавших листьев, растение не требует никакой другой обрезки.
Размножение
Растение легко размножается отростками. Обычно их можно удалить, когда основное растение вступает в период покоя зимой. Отростки отпадают естественным путем, или их можно удалить самостоятельно, если они готовы отделиться. Положите черенки на поверхность хорошо дренированного и влажного грунта, где они начнут укореняться.
Посадка и пересадка
Как правило, пересадка необходима только в том случае, если отвалившиеся отростки начали укореняться в горшке материнского растения. Их следует удалить и выбросить или пересадить в другой контейнер с хорошим дренажем.
Если корни выходят из дна и/или растение стало настолько большим, что горшок его не выдерживает, то найдите похожий горшок на один размер больше. Подготовьте хорошо дренируемую почву и аккуратно пересадите растение.
Как помочь каланхоэ пережить зиму
На зиму занесите ккаланхоэ в помещение, если только вы не живете в теплом регионе, где оно хорошо переносит холода. Растение не переносит температуры ниже 4°C. Если вы переносите растение в помещение, не ставьте его слишком близко к обогревателю. Прямое тепло может повредить листья и высушить растение быстрее, чем оно сможет это выдержать.
Вредители и болезни
Мучнистые червецы и тля могут быть проблемой для каланхоэ, особенно когда они выращиваются в помещении среди других комнатных растений. В то де время растение не подвержено каким-либо болезням.
Что делать, чтобы каланхоэ цвело
Растения будет цвести в подходящих условиях, особенно когда получают достаточно солнечного света.
При этом цветение зависят от вида каланхоэ: некоторые растения цветут весной, некоторые - зимой, а некоторые - круглый год, особенно на открытом воздухе.
Чтобы стимулировать более обильное цветение, убедитесь, что каланхоэ получает достаточно света и не испытывают дефицита питательных веществ.
Нужно ли обрезать каланхоэ после цветения
Растение не требуют какого-либо особого ухода после цветения. Обрежьте отцветшие стебли и продолжайте ухаживать за растением, как и раньше. Стоит отметить, что обрезка стимулирует рост новых соцветий.
