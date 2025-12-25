Не Tesla: эксперты рассказали, какой электромобиль является самым эффективным в США

Специалисты называют двигатель этого электромобиля инженерным чудом.

Многие считают, что Tesla производит самый эффективный электромобиль, который продается в США, однако это не так. Несмотря на то, что Tesla Model Y 2026 года достигла похвального показателя, именно Lucid Air 2025 года возглавил список EPA (Агентство по охране окружающей среды США - УНИАН) как самый эффективный серийный автомобиль, пишет Jalopnik.

Lucid Air является вариантом Pure с задним приводом и 48-сантиметровыми колесами, тогда как самой эффективной Tesla по версии EPA была Model Y Standard с 45-сантиметровыми дисками и задним приводом. Из-за этого увеличение размера колес Luicid снижает рейтинги EPA, хотя и незначительно.

"Полноприводные Tesla отстают, причем Model Y претерпела значительное падение, продемонстрировав лишь 117 MPGe (показатель эффективности энергопотребления для электромобилей и гибридов - УНИАН) в комбинированном цикле, тогда как Model 3 Long Range продемонстрировала 128 MPGe, что делает ее самой эффективной полноприводной Tesla, согласно последним оценкам EPA на 2025 год", - добавили в Jalopnik.

Эффективность является решающим фактором для Lucid Motors

По словам экспертов, значительная часть прироста эффективности может быть связана с внутренней вертикально интегрированной философией развития Lucid.

"Все, от аккумулятора и двигателей до программного обеспечения, разработано Lucid, что дает компании явное преимущество над конкурентами-производителями электромобилей, когда речь идет об оптимизации всего комплекса", - отмечают в материале.

В то же время специалисты называют двигатель инженерным чудом, который является легким, компактным и мощным, при этом очень эффективным.

"Особое внимание было уделено также снижению веса: в Air используется алюминиевая рама, а аккумуляторы размещены в легком композите из эпоксидной смолы и стекловолокна, что обеспечивает снижение веса, а также улучшенную тепло- и коррозионную стойкость", - объяснили в Jalopnik.

