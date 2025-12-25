Во Львове на Рождество зафиксировали редкое природное явление (видео)

Обычно такое можно наблюдать при очень низких температурах в солнечную погоду.

Во Львове сегодня зафиксировали редкое природное явление - оптический эффект, известный как "солнечное гало". Об этом сообщают львовяне в соцсетях.

"Сегодня ехала на офис в пустом автобусе по пустым улицам и думала, зачем? Но эта сказочная картина того стоила. Всех с Рождеством, друзья. Все будет хорошо", - написала в соцсети львовянка, публикуя видео с эффектом гало, снятое из окон офисного здания.

Что такое солнечное гало

Солнечное гало - это атмосферное оптическое явление, которое выглядит как яркое кольцо, дуга или несколько светлых пятен вокруг Солнца. Чаще всего оно выглядит как большой бледный круг с легким радужным оттенком.

Гало возникает тогда, когда солнечный свет проходит сквозь мелкие кристаллы льда в воздухе. Такие кристаллы обычно есть в высоких тонких облаках, которые находятся очень высоко над землей. Свет, преломляясь в кристаллах, распадается и образует характерные световые формы.

Чаще всего солнечное гало можно увидеть в холодное время года, но оно случается и летом. Явление считается относительно редкиим, но не таким уж и невиданным. Никакой опасности для людей гало не представляет.

В народе появление гало иногда считается признаком изменения погоды, в частности приближения осадков.

