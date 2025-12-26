Семья убегала, а драгоценности закопала, чтобы уберечь их от наступления российской армии.

Через 80 лет после Второй мировой войны мужчина нашел семейный клад, который его семья закопала накануне боевых действий, чтобы спасти от наступления советских войск. Об этом случае пишет Futura-sciences.

Как рассказало издание, когда над Европой нависла угроза Второй мировой войны, перед отъездом семья Глазевских, которая живет на территории Львовщины (тогда она принадлежала Польше) приняла отчаянное решение: закопать свои драгоценности, чтобы уберечь их от наступления российской армии. Никто из членов семьи так и не вернулся в тайник. Те вещи остались под землей - "забытые миром, но сохраненные в семейной памяти".

Однако через восемьдесят лет эта память дала толчок к поискам. Ян Глазевский, которому сейчас 69 лет, является внуком Адамса Глазевского - главы семьи в те бурные времена. Полный решимости вернуть утраченное, Ян обратился к своему отцу, который, полагаясь только на воспоминания, воссоздал подробную карту через полвека после того, как семья покинула родные места.

"Отец передал мне карту и несколько указаний - все было нарисовано по памяти через 50 лет", - рассказал Ян.

На эскизе было обозначено место бывшего семейного имения, давно уничтоженного, а маршрут вел через поля, заросшие кустарниками, вниз по склону и к краю леса.

Вооружившись металлоискателями, Ян точно придерживался маршрута. В результате он достал из-под земли вещи, имевшие глубоко личное значение. Среди них была шкатулка с украшениями, которая когда-то принадлежала его матери. Она умерла, когда парню было всего семь лет.

"Прикоснуться к вещам, которые моя мама паковала 80 лет назад, было очень трогательно. Это осуществило детскую мечту о нахождении спрятанного сокровища. Но самое главное - это осуществило желание моего отца. Я почувствовал спокойствие и гордость", - поделился Ян.

В тайнике также были гравированная ложка для крещения и другие артефакты, стоимость которых достигает тысяч долларов.

"Эта находка оказалась значительно больше, чем просто возвращение ценностей. Восстановив семейное наследие, Ян снова почувствовал связь со своими корнями, почтил память отца и наконец закрыл раздел семейной истории, который оставался незавершенным на протяжении десятилетий", - пишет издание.

