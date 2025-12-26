Через 80 лет после Второй мировой войны мужчина нашел семейный клад, который его семья закопала накануне боевых действий, чтобы спасти от наступления советских войск. Об этом случае пишет Futura-sciences.
Как рассказало издание, когда над Европой нависла угроза Второй мировой войны, перед отъездом семья Глазевских, которая живет на территории Львовщины (тогда она принадлежала Польше) приняла отчаянное решение: закопать свои драгоценности, чтобы уберечь их от наступления российской армии. Никто из членов семьи так и не вернулся в тайник. Те вещи остались под землей - "забытые миром, но сохраненные в семейной памяти".
Однако через восемьдесят лет эта память дала толчок к поискам. Ян Глазевский, которому сейчас 69 лет, является внуком Адамса Глазевского - главы семьи в те бурные времена. Полный решимости вернуть утраченное, Ян обратился к своему отцу, который, полагаясь только на воспоминания, воссоздал подробную карту через полвека после того, как семья покинула родные места.
"Отец передал мне карту и несколько указаний - все было нарисовано по памяти через 50 лет", - рассказал Ян.
На эскизе было обозначено место бывшего семейного имения, давно уничтоженного, а маршрут вел через поля, заросшие кустарниками, вниз по склону и к краю леса.
Вооружившись металлоискателями, Ян точно придерживался маршрута. В результате он достал из-под земли вещи, имевшие глубоко личное значение. Среди них была шкатулка с украшениями, которая когда-то принадлежала его матери. Она умерла, когда парню было всего семь лет.
"Прикоснуться к вещам, которые моя мама паковала 80 лет назад, было очень трогательно. Это осуществило детскую мечту о нахождении спрятанного сокровища. Но самое главное - это осуществило желание моего отца. Я почувствовал спокойствие и гордость", - поделился Ян.
В тайнике также были гравированная ложка для крещения и другие артефакты, стоимость которых достигает тысяч долларов.
"Эта находка оказалась значительно больше, чем просто возвращение ценностей. Восстановив семейное наследие, Ян снова почувствовал связь со своими корнями, почтил память отца и наконец закрыл раздел семейной истории, который оставался незавершенным на протяжении десятилетий", - пишет издание.
Ранее УНИАН рассказывал, что в Швейцарии в болоте нашли кельтские золотые монеты, которым более 2000 лет - они были отчеканены примерно в середине III века до нашей эры. Редкую находку обнаружили в значительной степени интуитивно. В 2022-2023 годах археологи-волонтеры из Archaeology Baselland - местной археологической службы - нашли в этой же местности 34 серебряные кельтские монеты. Речь идет о болоте Беренфельс вблизи муниципалитета Арисдорф. Это побудило Вольфганга Нидербергера и Даниэля Мону, также археологов-волонтеров, провести дополнительные исследования весной 2025 года, во время которых они и нашли две золотые монеты.