Эта функция смарт-телевизора жутко недооценена – и вы, вероятно, не используете ее

Производители редко делают акцент на HDMI-CEC, хотя она есть почти на всех современных телевизорах и приставках.

Практически каждый современный смарт-телевизор обладает одной полезной функцией, о существовании которой многие даже не догадываются. Речь идет о HDMI-CEC – технологии, которая позволяет устройствам, подключенным по HDMI, "общаться" друг с другом и значительно упрощает управление техникой.

И хотя эта опция есть почти на каждом Smart TV, большинство пользователей не используют ее возможности, теряя удобство и комфорт, уверяют эксперты MakeUseOf.

Что такое функция HDMI-CEC

HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) – это стандарт HDMI, который позволяет разным устройствам, подключенным к телевизору, работать вместе. Благодаря этой технологии один пульт может управлять несколькими устройствами сразу.

Например:

При включении на потоковом устройстве (Roku TV, Android TV, Apple TV, PS5) телевизор автоматически включается и переключается на нужный вход.

Один пульт может регулировать громкость как телевизора, так и звуковой системы.

Выключение телевизора может автоматически переводить в режим ожидания подключенные приставки или медиаплееры.

Иными словами, HDMI-CEC делает телевизор и подключенные устройства "умнее", избавляя от необходимости каждый раз искать разные пульты или переключать входы вручную.

Как узнать, есть ли на телевизоре HDMI-CEC

Поскольку управляющим устройством фактически является телевизор, то в нем должна быть заявлена поддержка HDMI CEC. Однако здесь есть один момент: производители часто используют собственные названия для этой технологии, чтобы выделить свой бренд.

Чтобы ориентироваться проще, можно воспользоваться специальной таблицей соответствий.

Если телевизор, медиаплеер или другой гаджет имеет в характеристиках вышеописанное название, значит, он поддерживает HDMI CEC. В списке заявлены также Android TV, Apple TV, Chromecast, консоли PlayStation и Xbox.

Для работы HDMI-CEC оба ваших устройства – управляющее и управляемое – должны поддерживать эту технологию. Несмотря на общий стандарт, иногда работают не все заявленные команды, если техника от различных брендов.

Как активировать HDMI-CEC

Чтобы управлять совместимыми HDMI‑CEC устройствами одним пультом, нужно выполнить два простых шага. Сначала – активируйте HDMI‑CEC на телевизоре. Обычно настройка находится в общих параметрах, в разделах вроде "Подключения", "Синхронизация" или "Настройки HDMI". В большинстве случаев функция уже включена по умолчанию.

Второй шаг – включить HDMI CEC на подключенных устройствах. Тут все зависит от конкретной техники, поэтому нужно зайти в настройки каждого устройства и активировать соответствующую опцию.

Производители редко акцентируют внимание на этой технологии, хотя она присутствует даже в бюджетных моделях смарт-телевизоров. В результате пользователи продолжают жить с кучей пультов и ручным переключением входов, не подозревая, что решение уже встроено в их телевизор.

