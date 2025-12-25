Какая самая крутая и недооценeнная фишка у смарт-телевизоров: как активировать HDMI-CEC / фото ua.depositphotos.com

Практически каждый современный смарт-телевизор обладает одной полезной функцией, о существовании которой многие даже не догадываются. Речь идет о HDMI-CEC – технологии, которая позволяет устройствам, подключенным по HDMI, "общаться" друг с другом и значительно упрощает управление техникой.

И хотя эта опция есть почти на каждом Smart TV, большинство пользователей не используют ее возможности, теряя удобство и комфорт, уверяют эксперты MakeUseOf.

Что такое функция HDMI-CEC

HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) – это стандарт HDMI, который позволяет разным устройствам, подключенным к телевизору, работать вместе. Благодаря этой технологии один пульт может управлять несколькими устройствами сразу.

Видео дня

Например:

  • При включении на потоковом устройстве (Roku TV, Android TV, Apple TV, PS5) телевизор автоматически включается и переключается на нужный вход.
  • Один пульт может регулировать громкость как телевизора, так и звуковой системы.
  • Выключение телевизора может автоматически переводить в режим ожидания подключенные приставки или медиаплееры.

Иными словами, HDMI-CEC делает телевизор и подключенные устройства "умнее", избавляя от необходимости каждый раз искать разные пульты или переключать входы вручную.

Как узнать, есть ли на телевизоре HDMI-CEC

Поскольку управляющим устройством фактически является телевизор, то в нем должна быть заявлена поддержка HDMI CEC. Однако здесь есть один момент: производители часто используют собственные названия для этой технологии, чтобы выделить свой бренд.

Чтобы ориентироваться проще, можно воспользоваться специальной таблицей соответствий.

Эта функция смарт-телевизора жутко недооценена – и вы, вероятно, не используете ее

Если телевизор, медиаплеер или другой гаджет имеет в характеристиках вышеописанное название, значит, он поддерживает HDMI CEC. В списке заявлены также Android TV, Apple TV, Chromecast, консоли PlayStation и Xbox.

Для работы HDMI-CEC оба ваших устройства – управляющее и управляемое – должны поддерживать эту технологию. Несмотря на общий стандарт, иногда работают не все заявленные команды, если техника от различных брендов.

Некоторые бренды, такиекак Vizio и Hitachi, просто используют HDMI-CEC в качестве названия / фото MakeUseOf.

Как активировать HDMI-CEC

Чтобы управлять совместимыми HDMI‑CEC устройствами одним пультом, нужно выполнить два простых шага. Сначала – активируйте HDMI‑CEC на телевизоре. Обычно настройка находится в общих параметрах, в разделах вроде "Подключения", "Синхронизация" или "Настройки HDMI". В большинстве случаев функция уже включена по умолчанию.

Второй шаг – включить HDMI CEC на подключенных устройствах. Тут все зависит от конкретной техники, поэтому нужно зайти в настройки каждого устройства и активировать соответствующую опцию.

Фото смарт тв 25 декабря 2025
Фото смарт тв 25 декабря 2025
Фото смарт тв 25 декабря 2025
Фото смарт тв 25 декабря 2025
Фото смарт тв 25 декабря 2025

Производители редко акцентируют внимание на этой технологии, хотя она присутствует даже в бюджетных моделях смарт-телевизоров. В результате пользователи продолжают жить с кучей пультов и ручным переключением входов, не подозревая, что решение уже встроено в их телевизор. 

Ранее эксперты рассказывали, как отучить смарт-телевизор "шпионить" и собирать данные о том, что вы смотрите. Все что нужно – отключить одну функцию.

УНИАН рассказывал. почему ваш телевизор может показывать хуже, чем должен. Причина нередко кроется в одной скрытой настройке HDMI, о которой многие пользователи просто не знают.

Вас также могут заинтересовать новости: