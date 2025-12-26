Магнитные бури 26 декабря: ждать ли шторма после Рождества (график)

Скорость солнечного ветра постепенно уменьшается.

После Рождества геомагнитная обстановка стабилизируется и магнитной бури 26 декабря не ожидается. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным ученых, скорость солнечного ветра все еще остается немного повышенной из-за продолжающегося влияния корональной дыры, но уже снижается, и эта тенденция должна сохраниться в течение следующих нескольких дней.

По прогнозу, геомагнитная активность в целом должна быть спокойной, хотя сохраняется вероятность периодических активных периодов из-за остаточного влияния корональной дыры.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за потоков заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце во время вспышек и корональных выбросов массы. Достигнув планеты, солнечный ветер взаимодействует с магнитосферой и вызывает ее колебания.

Интенсивность магнитных бурь оценивают по специальным индексам, самым распространённым из которых является Kp - он показывает уровень геомагнитной активности по шкале от 0 до 9. Сильные бури могут влиять на работу спутников, радиосвязь и энергосистем, а также вызывать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.

