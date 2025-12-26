Ведущий рассказал, какая тенденция у артистов ему не нравится.

Известный ведущий и участник девятого сезона романтического реалити "Холостяк" Никита Добрынин высказался об украинском шоу-бизнесе.

Он отметил, что не поддерживает тенденцию переводить старые русскоязычные песни на украинский язык.

"Перепевать старые песни на украинский - для меня, честно, это кринж. Когда некоторые артисты перепевают русскоязычные песни на украинский - это странно. Неужели ты не можешь создать новый хит? Ты же до этого их создавал", - сказал Добрынин в проекте "55 за 5".

Ведущий добавил, что считает лучшим решением все же создавать что-то совершенно новое. А еще призвал не копировать контент, который делают россияне.

"Лучше генерировать какой-то новый продукт. И еще не копировать российский контент", - подчеркнул Никита, однако не стал называть имена артистов, которые это делают.

Напомним, ранее Верка Сердючка заявила, что не хочет переводить свои русскоязычные хиты. Известный украинский певец Фагот назвал причину, по которой артист вероятно принял такое решение.

