Не забывайте жаловаться на подобные пророссийские паблики, распространяющие дезинформацию о ВСУ и в целом об Украине.

С начала полномасштабной войны в Украине российская пропаганда развернула настроящую фейк-кампанию в Телеграмм-каналах. Именно здесь сейчас ведется настоящая интернет-война.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, в увеличение количества фейков российская пропаганда вливает миллионы долларов. Она пачками скупает Телеграмм-каналы.

Как работает эта пропаганда? Тут все просто: подобная Телеграмм-пропаганда подает нейтральные новости, никогда не упоминают ВСУ в позитивном ключе, называют ликвидацию коллаборантов терактами, всячески пытаются отбелить действия оккупантов и - главное - зачастую распространяют пропагандистские фейки раньше, чем их озвучивают представители власти РФ. При этом одна и та же информация повторяется в этих каналах для создания фальшивого резонанса.

"Никаких реальных результатов от этого не будет. Это на самом деле смотрится смешно. Возможно, это на небольшой процент повлияет. Но в целом они вряд ли смогут достичь какого-то результата", - объясняет политолог Игорь Петренко.

Но российская пропаганда в интернете может не только вредить, но и приносить пользу. Особенно ВСУ. Благодаря глупости администраторов российских Телеграмм-помоек наши бойцы узнают много нового - о местах дислокации, личном составе и технике, находящейся на позициях оккупантов.

Ранее российская пропаганда распространила фейк о якобы подготовке в Украине мобилизации женщин в ряды Сил обороны.

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