В СНБО отмечают, что этот фейк рассчитан на "внутреннего" потребителя в Украине.

Российская пропаганда распространяет фейк о якобы подготовке в Украине мобилизации женщин в ряды Сил обороны.

Об этом сегодня, 12 июня, предупреждает Центр противодействия дезинформации (ГПД) при СНБО Украины.

Отмечается, что ряд пророссийских Telegram-каналов распространили фото якобы подписанного начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталою документа, в котором указано, что территориальным центрам комплектования необходимо "до 15.06.2022 года подготовить списки женщин, стоящих на воинском учете ... и провести мобилизационные мероприятия, а к 31.06.2022 года организовать мероприятия для постановки на воинский учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет".

"Однако эта информация не соответствует действительности, а сам документ является фейковым", - отмечают в ЦПД. - "Как недавно отметил начальник Черниговского ОТЦК и СП Гончарук: "Если говорить о текущей ситуации, то сейчас нет необходимости для обязательного призыва на военную службу женщин".

В ЦПД отмечают, что этот фейк рассчитан на "внутреннего" потребителя в Украине и имеет целью создание очагов социальной нестабильности в отдельных регионах.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о военном положении и всеобщей мобилизации из-за широкомасштабного вторжения РФ в нашу страну. Впоследствии этот указ был продлен до конца августа.

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что практика вручение повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

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