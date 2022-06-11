Вручение повестки не означает мобилизацию, подчеркнули в ЦПД.

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины опроверг несколько распространенных фейков о вручении повесток во время мобилизации.

Об этом сообщается в Телеграм-канале ЦПД.

Фейком аналитики называют якобы незаконность вручения повесток на улице.

"Во время всеобщей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту проживания, работы, но и на улицах или же на блокпостах. Такой формат не противоречит закону", - говорится в разъяснении.

Также получение повестки не означает обязательной отправки на фронт.

"В повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии. Вручение повестки не означает мобилизацию. Прежде всего вызов в военкомат - для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе", - подчеркнули в ГПД.

Там также напомнили, что скрыться от сотрудников военкомата не получится - за неявку туда без уважительной причины после получения повестки на нарушителя ждет штраф от 1700 до 3400 гривен.

"За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации грозит уголовная ответственность от 3 до 5 лет", - говорится в сообщении.

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Украина живет в условиях военного времени из-за полномасштабной российской агрессии.