По словам Собчак, глава Чечни потребовал не писать о его семье и сделал ей "предупреждение".

Российская журналистка Ксения Собчак утверждает, что вечером 25 сентября разговаривала по видеосвязи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который, как утверждали ранее источники, серьезно болен.

По ее словам, разговор длился 40 минут, Собчак также опубликовала скриншот Кадырова.

"Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью", - написала Собчак о состоянии Кадырова.

Видео дня

Она рассказала, что Кадыров позвонил ей из-за того, что она обратилась к расследованию инцидента, где его сын Адам избил уроженца Украины, которого обвиняют в сожжении Корана. Соответствующее видео Кадыров опубликовал на своей офиициальной странице.

Собчак, в частности, рассказала, что по словам Кадырова, он не наказал сына за этот поступок, поскольку "он молодец, он повел себя как настоящий мужчина".

Кадыров также потребовал от Собчак не писать про его семью и сделал ей "предупреждение".

Как сообщает тг-канал ВЧК-ОГПУ, самолет Кадыров только сегодня прибыл из Москвы в Грозный. В Москве Кадыров находился в ЦКБ.

Слухи о смерти Кадырова

В последнее время в сети активно обсуждаются возможные проблемы Кадырова со здоровьем. Так, активно разгоняется тема о том, что Кадыров находится в коме в одной из московских больниц. Ему якобы пересадили почку, однако орган не прижился.

Некоторые СМИ сообщали о его смерти, однако в украинской разведке это опровергали, хотя и подтверждали, что Кадыров в тяжелом состоянии.

При этом в Кремле стараются избегать комментариев относительно здоровья Кадырова. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что это не компетенция администрации российского президента.

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