Это уже четвертое с начала года происшествие с участием чеченских блогеров в Европе.

В Финляндии задержали подозреваемого в покушении на убийство чеченского блогера Мусу Ломаева. Он известен своей критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

Читайте такжеКадыров назначил 21-летнюю дочь заместителем министра культуры ЧечниОб этом сообщает «Кавказ.Реалии».

Отмечается, что это уже четвертое с начала года ЧП с участием чеченских блогеров в Европе.

Что известно о покушении

По словам Ломаева, заказчики предлагали за его убийство 500 тысяч долларов.

Он рассказал, что сейчас ведется расследование, на время которого его взяли под охрану и временно ограничили его активность в видеоблоге.

Кто такой Муса Ломаев

Ломаев ведет YouTube-канал, на котором часто выступает с критикой в адрес властей Чечни.

В 2004 году, когда блогер находился в Грозном, его похитили и пытали милиционеры.

Ломаева обвиняли в терактах против сотрудников правоохранительных органов.

Убийство Имрана Алиева

В январе во Франции был убит Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый.

Его тело со следами насильственной смерти нашли в гостинице.

Источники, знакомые с расследованием, предполагали, что убийца может быть связан с главой Чечни, однако подтверждения этой версии не последовало.

Убийство Мамихана Умарова

В начале июля в столице Австрии Вене застрелили Мамихана Умарова, которые более известен как Анзор. Он неоднократно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и начал говорить о преступлениях Кремля.

Мамихан Умаров называл себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия и утверждал, что российские спецслужбы связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. В СМИ его называли «личным врагом» Кадырова.

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Автор: Катерина Шварц