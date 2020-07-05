В Вене выстрелом в голову убит "личный враг" Кадырова

Убитый не раз критиковал главу Чечни и утверждал, что российские спецслужбы связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

В столице Австрии Вене застрелили Мамихана Умарова, которые более известен как Анзор. Он неоднократно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и начал говорить о преступлениях Кремля.

Читайте такжеВ Чечне задержали 25 человек за коллаж на КадыроваОб убийстве пишет ORF.

Отмечается, что 4 июля возле торгового центра G3 один мужчина выстрелил другому в голову, от чего последний скончался. Убийцу задержали в городе Линц, куда он поехал на машине серебристого цвета.

Как уточнил представитель венской полиции Вальтер Шварценекер, у убитого был российский паспорт, он обращался за политическим убежищем. По данным представителя полиции, потерпевший, «вероятно, чеченец». Того, кто стрелял, полиция также считает уроженцем Чечни.

Как пишет «Кавказ.Реалии», убитый – Мамихан Умаров, он же Анзор из Вены. Он называл себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия, критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и утверждал, что российские спецслужбы связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. В СМИ его называли «личным врагом» Кадырова.

По утверждениям Анзора, он десять лет подряд, принимал заказы на теракты и ликвидации граждан разных стран. Говорил, что в Украине с ним обсуждали два кровавых заказа – на Амину Окуеву с Адамом Осмаевым и Игоря Мосийчука.

Ранее УНИАН писал, как Кадыров на днях заявил, что Путина нужно избрать пожизненно президентом РФ.

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