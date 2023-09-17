Журналист убежден, что в Чечне никто не будет выступать против нового назначенного лидера.

В течение последних недель ходят слухи о том, что лидер Чечни Рамзан Кадыров тяжело болен, и, возможно, находится в коме.

Ингушский журналист Магомед Ториев отмечает, что подтверждений относительно плохого состояния Кадырова ни из Чечни, ни из Европы, где проживает большое количество чеченской диаспоры, нет. В то же время, по его словам, если Кадыров "действительно в коме, то будет находиться там до тех пор, пока в Кремле не решат, кто займет его место".

В эфире FREEДОМ он отметил, что Кадырова могут заменить трое:

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депутат Госдумы от Чеченской республики Адам Делимханов;

глава чеченского парламента Магомед Даудов;

вице-премьер Чечни по силовому блоку и командир отряда СОБР "Ахмат". Абузайд Висмурадов.

Журналист убежден, что в Чечне никто не будет выступать против нового назначенного лидера.

"Никакой политической жизни нет, политических партий нет, никакой свободы слова нет, независимых СМИ. Есть диктатура, концлагерь. Кого бы не назначили, он будет опираться на поддержку Москвы. Ни один из губернаторов в России не опирается на поддержку своего региона, региональных элит, все все назначаются Москвой. Рассчитывать, что Кремль думает о какой-то реакции населения, не стоит", – говорит Ториев.

Кадыров в коме - что известно

Слухи об ухудшении состояния здоровья лидера Чечни распространяются еще с начала 2023 года. В частности, тревогу забили после того, как Рамзан Кадыров пропустил обращение президента Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ 21 февраля.

Военный эксперт Олег Жданов предполагал, что Кадырова могли отравить по приказу Путина.

Накануне появились слухи, что Кадыров в коме. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя это, отметил, что "действительно, есть информация, что Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были - обострились и стали причиной такого состояния".

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