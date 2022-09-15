Лидер Чечни заявил, что его "идея" может помочь "выполнить задание СВО".

Одиозный лидер Чечни Рамзан Кадыров придумал, как спасти Кремль от общей мобилизации. Он объявил о плане "самомобилизации".

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

В частности, Кадыров напомнил, что Россия - федеративное государство. Следовательно, регионы могут быть инициаторами любых начинаний.

Видео дня

"И одним из таких начинаний сегодня должна стать "самомобилизация". Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения, или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания "СВО" в Украине. Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам" - заявил Кадыров.

Его "идея" заключается в том, что "каждый руководитель региона вполне может подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев".

"Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я даже сказал бы, что это - минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это значительный военный контингент в 85 тысяч человек – почти армия! Вопрос решения задач "спецоперации" можно было бы закрыть в кратчайший срок. И все это, заметьте, без объявления мобилизации", - добавил он.

Кроме того, Кадыров искренне уверен, что в РФ "достаточно искренних патриотов", готовых пополнить ряды добровольцев.

Как сообщал УНИАН, ранее Кадыров заговорил об объявлении военного положения в России и призвал регионы самим уже сейчас начинать мобилизацию. Он добавил, что чеченские подразделения продолжат войну в Украине, даже если так называемая "спецоперация" Путина завершится.

Вас также могут заинтересовать новости: