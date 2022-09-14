Глава Чечни пригрозил, что его подразделения продолжат войну в Украине, даже если так называемая "спецоперация" Путина завершится.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заговорил об объявлении военного положения в России и призвал регионы объявлять мобилизацию.

Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, которое опубликовал в Telegram.

"Что касается проведения "спецоперации", это все давно перешло в военные действия. Если меня спросить, я бы объявил военное положение и использовал все возможности для того, чтобы быстрее закончить с этими нечистями… Если кто хочет, надо не ждать, пока руководство государства объявит мобилизацию, мы все должны мобилизоваться, каждый регион должен дать те силы и средства, которые у них есть", – заявил Кадыров. Видео дня

Он добавил, что чеченские подразделения продолжат войну в Украине, даже если так называемая "спецоперация" Путина завершится:

"Я сказал, что, если "спецоперация" закончится, наша война с этими шайтанами не закончится. Мы должны их уничтожать".

Напомним, в России собирают подписи под петицией, в которой российские муниципальные депутаты требуют отправить президента РФ Владимира Путина в отставку, переименовать так называемую "специальную военную операцию" в войну и объявить всеобщую мобилизацию

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