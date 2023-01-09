"Пехотинец Путина" заявил, что к войне должны присоединиться все мусульмане мира.

Скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские оккупанты в Украине якобы борются с "сатанистами" и "шайтанами". Он призвал всех мусульман присоединиться, чтобы "защитить Коран и пророка Мухаммеда".

"Невозможно обмануть верующих иностранными "ценностями", когда на улицах Запада сжигают Коран, а на прилавках продают газеты с карикатурами на пророка (Мухаммеда - УНИАН)", – заявил Кадыров в видеообращении в Telegram.

Он также начал убеждать, что политика России якобы прежде всего нужна мусульманам, которых Запад якобы притесняет. По словам Кадырова, именно РФ является для мусульман "самым удобным местом", а война в Украине – это "большой джихад", поэтому все "должны использовать шанс" и принять в ней участие.

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"Тот, кто мусульманин, он должен участвовать в этой войне, я об этом заявляю официально", – заявил Кадыров, цинично добавив, что украинцы "напрасно гибнут за право Запада проводить радужные парады на глазах детей, а не за свои национальные ценности".

Кадыров и его роль в войне против Украины

Опальный Кадыров публично называл себя "пехотинцем Путина", поддерживал войну против Украины, а его наемникам дали "особое задание" - убить Зеленского.

Вместе с тем, по наблюдению Института изучения войны, Кадыров создает параллельные "вагнеровцам" вербовочные центры в Чечне, что объясняется попыткой ослабить воздействие на Кремль другого "попугая" Путина - Евгения Пригожина.

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