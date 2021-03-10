Когда у девочки появился живот, она призналась родственникам, что беременна от отчима.

Жительница села под Новосибирском умерла от инсульта, после того как узнала, что ее 14-летняя дочь забеременела от отчима.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Россиянка по имени Мария узнала, что сожитель изнасиловал ее дочь Тамару еще в декабре.

«Маша не смогла пережить позора. У нее лопнул сосуд в мозгу, и 9 февраля она умерла», - объяснила бабушка девочки.

Когда у девочки появился живот, она призналась родственникам, что беременна от отчима.

«Девочка призналась, что отчим впервые накинулся на нее в ноябре прошлого года, когда ей было 14 лет. Врачи говорят, что сейчас делать аборт уже поздно - четвертый месяц пошел», - добавила бабушка.

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Мария начала отношения с 40-летним Виктором четыре года назад. Бабушка девочки рассказала, что мужчина был судим, пил и употреблял наркотики. Когда он приехал в село, он начал жить при храме и работать кочегаром в местной организации ЖКХ, где работала сама.

Виктор не стал жениться на Марии, вскоре снова начал употреблять алкоголь, мог повысить на нее голос или поднять руку, однако расстаться с ним она не решилась.

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Автор: Денис Прядко