"Призывы не допускаются": в РФ признали, что меняют Конституцию из-за аннексии Крыма

Российский депутат заверил, что "бегать за блогерами или по соцсетям" не будут.

Поправка в российскую Конституцию, связанная с "защитой суверенитета", нужна для того, чтобы сделать невозможным возврат аннексированного Крыма Украине.

Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию РФ и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, пишет РБК.

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"Это записано для того, чтобы никто не мог всерьез внести поправку в законодательство, по которой Крым передается Украине", - заявил он.

"Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине", - добавил российский депутат.

По словам сенатора, эта поправка нужна "не для того, чтобы бегать за блогерами или по соцсетям и смотреть, не написал ли кто-нибудь, что давайте Крым отдадим".

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Поправка сформулирована следующим образом: "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле заявили, что у России нет территориальных претензий к соседям.

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