В Москве избили беременную школьницу, у нее – угроза выкидыша

Школьница забеременела от своего 20-летнего друга и сейчас находится на 30-й неделе беременности.

В Москве избили 16-летнюю беременную школьницу.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам пострадавшей, неизвестный мужчина ударил ее в живот. В результате нападения у девушки диагностировали травму живота, существует угроза выкидыша. Сейчас она госпитализирована.

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Школьница забеременела от своего 20-летнего друга и сейчас находится на 30-й неделе беременности.

Правоохранительные органы проводят проверку в связи с инцидентом.

Как сообщал УНИАН, россиянин убил 16-летнюю школьницу после неудачной попытки изнасилования.

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