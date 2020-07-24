В Москве избили беременную школьницу, у нее – угроза выкидыша
17:49, 24 июля 2020Русский міръ
331 0
Школьница забеременела от своего 20-летнего друга и сейчас находится на 30-й неделе беременности.
Школьницу избил неизвестный / фото ua.depositphotos.com
В Москве избили 16-летнюю беременную школьницу.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам пострадавшей, неизвестный мужчина ударил ее в живот. В результате нападения у девушки диагностировали травму живота, существует угроза выкидыша. Сейчас она госпитализирована.
Читайте такжеВ России пожилой учитель физкультуры пять лет насиловал школьниц
Школьница забеременела от своего 20-летнего друга и сейчас находится на 30-й неделе беременности.
Правоохранительные органы проводят проверку в связи с инцидентом.
Как сообщал УНИАН, россиянин убил 16-летнюю школьницу после неудачной попытки изнасилования.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter