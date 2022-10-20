Полномочия по защите моста возложили на Федеральную службу безопасности.

Заместитель главы Минтранса РФ Александр Суханов уйдет в отставку из-за взрыва на Крымском мосту.

Об этом сообщает российское агентство РБК со ссылкой на источники, близкие к министерству.

Александр Суханов занимался в первую очередь вопросами безопасности транспортной отрасли и курировал деятельность ФГУП "Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса", в том числе, отвечал за безопасность Крымского моста.

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После взрыва на мосту 8 октября Владимир Путин возложил полномочия по его защите на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

По информации РКБ, уже до конца недели могут объявить об отставке Суханова. В качестве причины увольнения собеседники издания называют взрыв на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября.

Подрыв Крымского моста

Рано утром 8 октября стало известно о пожаре на Крымском мосту.

Позже в Сети появилась информация, что в результате подрыва грузовика на мосту загорелись цистерны с топливом.

Оккупационные власти Крыма обвинили во взрыве "украинских вандалов", а также сообщили об обрушении двух пролетов автомобильного полотна моста. Кроме того, по данным росСМИ, после взрыва на Крымском мосту повреждено 1,3 км железнодорожного полотна.

Британская разведка предполагала, что после подрыва моста для нужд оккупационной группировки на юге Украины россияне, вероятно, увеличат интенсивность поставок по суше через Мариуполь.

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