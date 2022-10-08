Сообщается, что на мосту после взрыва грузовика загорелся железнодорожный состав с топливом.

Представитель российской оккупационной власти, так называемый "глава парламента" захваченного РФ Крыма Владимир Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

Его слова приводят росСМИ.

"Повреждения на Крымском мосту будут оперативно восстановлены, благо они не носят тяжелого характера", – заявил он. Видео дня

Взрыв на Крымском мосту 8 октября: что известно

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.

Изначально сообщалось, что предварительно горит топливный терминал.

Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный состав с топливом.

По данным Национального антитеррористического комитета России, зрыв на Крымском мосту привел к тому, что загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.