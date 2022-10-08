По информации Аксенова, обрушились два пролетов автомобильного полотна ветки.

Представитель российской оккупационной власти, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в результате взрыва на Крымском мосту произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Его слова приводят росСМИ.

"При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения", – заявил он. Видео дня

"По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей", – добавил он.

Также сообщается, что президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о взрыве на Крымском мосту, заявил Песков. По его словам, Путин "поручил создать правительственную комиссию".

Взрыв на Крымском мосту 8 октября: что известно

Утром 8 октября в сети появилась информация, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.

В Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный состав с топливом.