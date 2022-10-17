Для нужд оккупационной группировки на юге Украины скорее всего россияне увеличивают интенсивность поставок по суше через Мариуполь.

Руководству России все труднее обеспечивать поставки своей группировке на юге Украины в связи с последствиями взрыва на Крымскому мосту.

Об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине.

"Логистические вызовы для сил РФ на юге Украины скорее всего стали еще большими после повреждения Крымского моста 8 октября. Восстановительные работы продолжаются, мост частично открыт для проезда, но в очередях на переправу до сих пор ожидают много грузовиков", - отмечается в обзоре.

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Эксперты предположили, что для нужд оккупационной группировки на юге Украины скорей всего россияне увеличивают интенсивность снабжения по суше через Мариуполь, чтобы компенсировать проблему с Крымским мостом.

В разведке отметили, что этот маршрут становится для россиян все более важным ввиду того, что на Херсонском направлении много войск, а поставки через Крым усложнилось. "Мелитополь - узел логистических маршрутов, и там наблюдается значительное присутствие российской авиации", - добавили аналитики.

Подрыв Крымского моста

Рано утром 8 октября стало известно о пожаре на Крымском мосту.

Позже в Сети появилась информация, что в результате подрыва грузовика на мосту загорелись цистерны с топливом.

Оккупационные власти Крыма обвинили во взрыве "украинских вандалов", а также сообщили об обрушении двух пролетов автомобильного полотна моста. Кроме того, по данным росСМИ, после взрыва на Крымском мосту повреждено 1,3 км железнодорожного полотна.

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