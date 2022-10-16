Эксперт рассказал, что необходимо сделать для полного прекращения снабжения вражеской группировки на указанном направлении.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, как подрыв Крымского моста повлиял на снабжение российской группировки на Южном плацдарме.

"Инцидент сказался на снабжении Южного плацдарма, но не критично. Значительные повреждения автомобильной части моста были бы решающими, если бы снабжение осуществлялось исключительно автомобильной дорогой, но это не так. Снабжение преимущественно осуществляется железной дорогой. Железка в настоящее время функционирует неполноценно. Только одна ветка в реверсивном формате, что снизило объемы и сроки поставок грузов, но не критически", – отметил он.

По его словам, до тех пор, пока в результате еще нескольких инцидентов не будет полностью выведено из строя железнодорожное полотно, говорить о полном прекращении снабжения – не приходится.

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Также Коваленко предположил, что даже в случае уничтожения Крымского моста, в России будет возможность только за счет накопленного в Крыму ресурса обеспечивать свои войска техникой в течение двух и более недель:

"Временно оккупированный полуостров Крым сейчас буквально нафарширован техникой РОВ. Например, только в районе Армянска и Чонгара сосредоточено суммарно более тысячи единиц техники".

Подрыв Крымского моста

Рано утром 8 октября стало известно о пожаре на Крымском мосту.

Позже в сети появилась информация, что в результате подрыва грузовика на мосту загорелись цистерны с топливом.

Оккупационные власти Крыма обвинили во взрыве "украинских вандалов", а также сообщили об обрушении двух пролетов автомобильного полотна ветки.

По данным росСМИ, после взрыва на Крымском мосту повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.