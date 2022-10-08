Ранее Аксенов сообщил, что в результате взрыва обрушились два пролета моста.

После взрыва на Крымском мосту повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.

Об этом пишет российский Telegram-канал Baza.

Сообщается, что сначала пожарные пытались потушить огонь с лестниц, однако из-за сильного ветра и льющегося топлива бороться с огнем было сложно.

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Как заявлял так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в результате взрыва на Крымском мосту произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки.

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, подрыв Крымского моста был спецоперацией Службы безопасности Украины.

Взрыв на Крымском мосту 8 октября

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.

В Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный состав с топливом.

В Кремле сообщили, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о взрыве на Крымском мосту, он создал правительственную комиссию.

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