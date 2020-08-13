Россиянка сбежала с тремя детьми в Сирию и стала террористкой ИГ

Ранее женщину считали без вести пропавшей, однако потом родственники вспомнили, что она в последнее время увлекалась религией и упоминала, что познакомилась в интернете с иностранцем и хочет перебраться к нему на Ближний Восток.

Против жительницы Москвы возбудили уголовное дело за террористическую деятельность после ее побега с тремя детьми в Сирию.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, у 32-летней россиянки были радикальные взгляды на религию, и в 2015 году она забрала детей и улетела сначала в Турцию, а оттуда — в Сирию, где примкнула к террористам «Исламского государства».

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Ранее женщину считали без вести пропавшей, однако потом родственники вспомнили, что она в последнее время увлекалась религией и упоминала, что познакомилась в интернете с иностранцем и хочет перебраться к нему на Ближний Восток.

Когда девушка снова появилась в сети, то стала публиковать экстремистские материалы о буднях террористов и призывы уезжать в Сирию.

К ее уголовному делу по статье «Публичные призывы к терроризму» теперь добавили статью «Участие в деятельности организации, которая признана террористической».

Отметим, «Исламское государство», сокращённо ИГ - международная исламистская суннитская экстремистская террористическая организация. Действует с 2013 г. преимущественно на территории Сирии (частично контролируя её северо-восточные территории) и Ирака (частично контролируя территорию «суннитского треугольника») фактически как непризнанное квазигосударство (провозглашённое как всемирный халифат 29 июня 2014 года) с шариатской формой правления и штаб-квартирой (фактически столицей) в сирийском городе Эр-Ракке. Помимо Сирии и Ирака, ИГ или подконтрольные ему группировки также контролируют небольшие территории в Афганистане, Египте, Йемене, Ливии, Нигерии, Сомали, ДР Конго и ведут террористическую деятельность также на Северном Кавказе, в Алжире, Индонезии, Ливане, Пакистане, Саудовской Аравии, Тунисе, Филиппинах и некоторых других странах. Военные действия местных сил против ИГ активно поддерживают международная коалиция стран Запада во главе с США, Россия и другие страны.

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