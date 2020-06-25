Удвоили награду: США заплатят $10 миллионов за информацию о новом главаре ИГИЛ

27 октября 2019 года Трамп заявил, что Силы специального назначения США убили лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр Аль-Багдади.

США готовы заплатить 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить местонахождение нового главаря террористической группировки "Исламское государство" Амира Мухаммеда Саида Абделя Рахмана аль-Мауля.

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Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства США от 24 июня.

Таким образом, Госдеп США повысил вдвое сумму вознаграждения. В Вашингтоне считают, что террорист причастен к убийствам и похищениям езидов в Ираке, а также он руководил различными вылазками ИГ. В США называют аль-Муаля преемником Абу Бакра аль-Багдади.

27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Силы специального назначения США убили лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр Аль-Багдади во время рейда на северо-западе Сирии.

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