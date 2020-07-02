Суд объявил приговор иностранцам, переправлявшим через Украину боевиков ИГИЛ

Злоумышленники в 2013-2015 годах на Харьковщине "принимали" наемников из северокавказских республик РФ, стран Закавказья и Центральной Азии и направляли их в сирийско-иракскую зону для участия в боевых действиях на стороне "Исламского государства".

Суд к 10 годамт и 3 месяцам заключения приговорил двух иностранцев, которые через Украину переправляли боевиков террористической организации "Исламское государство» в Ирак и Сирию.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Во время досудебного следствия установлено, что двое уроженцев одной из закавказских стран создали в Харьковской области пункт переправки наемников для международной террористической организации "Исламское государство".

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Злоумышленники в 2013-2015 годах "принимали" наемников "Исламского государства" из республик Северного Кавказа РФ, стран Закавказья и Центральной Азии.

Затем они транзитом через Украину направляли их в сирийско-иракскую зону для участия в боевых действиях на стороне "ИГ". Также фигуранты обеспечивали боевиков деньгами, жильем и документами для выезда.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники постоянно координировали свои действия с руководителями "Исламского государства", которые находились в Турции и Сирии. Злоумышленники регулярно получали от них финансовую и другую помощь для поддержки террористической деятельности.

Кроме того, в октябре 2013 года осужденные оказали финансовую и материальную поддержку боевикам для подготовки и совершения теракта на территории одной из стран Центральной Азии.

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Во время обысков по месту жительства осужденных и в их транспортных средствах правоохранители изъяли символику организации "Исламское государство", гранаты, взрывчатые вещества, электродетонаторы, огнестрельное оружие и боеприпасы. Также обнаружено большое количество бланков водительских прав и паспортов граждан стран Центральной Азии, РФ, ЕС и Украины, оборудование для изготовления поддельных печатей и штампов, диски с фотографиями боевиков, которые использовались для изготовления поддельных документов, платежные карточки банков разных государств.

Суд признал злоумышленников виновными, в частности по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, и приговорил к 10 годам и 3 месяцам заключения.

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