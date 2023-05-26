Минимальное наказание арест д 15 суток или штраф в размере 3 тысяч рублей.

В Российской Федерации будут штрафовать за карты, на которых временно оккупированный украинский полуостров Крым не в составе РФ. Соответствующий закон приняла Государственная дума России во втором и третьем чтениях.

По информации российских СМИ, "экстремистскими" материалами считают "картографические и иные документы, оспаривающие территориальную целостность РФ". Таким образом, все карты, на которых оккупированный Крым и другие захваченные территории не входят в состав РФ, попадают под действие закона.

За распространение таких материалов грозит арест до 15 суток или штраф до 3 тысяч рублей для физических лиц и штраф от 100 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц.

Видео дня

Попытка оккупации Украины - главные новости

Российская Федерация оккупировала украинский полуостров Крым в 2014 годк. При этом россияне хоть и отрицали наличие своих войск на территории Украины, но очень быстро установили свой контроль на захваченных территориях Украины.

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года некоторые районы Запорожской и Херсонской области также оказались в российской оккупации. Кремль пошел по старой схеме и через фейковые референдумы попытался легалзовать наглый захват чужих территорий. Этот план Москвы заранее проигрышный, ведь украинцы продолжают бороться за территорию своей страны. Главная цель - выйти на границы 1991 года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию в любом случае ждет поражение, ей не удастся украсть ни украинский Крым, ни любую другую часть украинской земли. Кроме того, он подписал указ по "Вопросу Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Вас также могут заинтересовать новости: